Allier - Nationale 7: la déviation de Villeneuve-sur-Allier entre en service

Auvergne, France

Ils ont pu marcher, pédaler, trottiner sur la chaussée toute neuve. Ce dimanche, la déviation de Villeneuve-sur-Allier était ouverte au public; les seuls moteurs autorisés étaient ceux du défilé des voitures anciennes. Les habitants de cette commune (ils sont un peu plus d'un millier) ont profité avant tout le monde de cette déviation qui va changer leur vie. Ils ont pu aussi discuter des aménagements futurs à réaliser pour transformer le centre bourg, débarrassé de son trafic.

Villeneuve-sur-Allier est la dernière commune que la Nationale 7 traverse encore entre Paris et Moulins. Chaque jour, 16.000 véhicules (dont 4.000 poids-lourds) frôlent les façades des maisons. Danger, pollution de l'air, visuelle, sonore, les habitants de Villeneuve vont pouvoir enfin respirer. Ils ont longuement attendu cette déviation, un projet qui ne voyait jamais le jour. Ils ont encore attendu quand les travaux ont commencé en 2010: les ponts ont été construits et la plateforme dégagée puis plus rien pendant plusieurs années. Les agriculteurs ont même cultivé à nouveau les terrains, avant une reprise du chantier en 2017.

Une ouverture en deux temps

La déviation est donc construite à l'est de Villeneuve-sur-Allier. Les sept kilomètres de route à 2 x 2 voies seront parcourables à 110 km/h. Dans un premier temps, ce sont 5,5 kilomètres qui sont ouverts à la circulation, les plus importants puisqu'ils permettent de sortir la circulation du bourg. La partie manquante (côté) Moulins est réalisée mais pas son raccordement, il faudra attendre 2020 (la date n'est pas encore prévue).

La déviation de Villeneuve-sur-Allier. Il manque encore la partie en direction de Moulins qui ne sera ouverte qu'en 2020

Il restera ensuite à réaliser une 2x2 voies de chaque côté de cette déviation. Il manque 10 kilomètres au nord et 2 kilomètres au sud, jusqu'à Trévol, pour qu'il soit possible de rouler intégralement sur une 2x2 voies entre Paris et Moulins. Les travaux ne sont pas encore programmés, il faudra attendre au moins six ou sept ans.

Les chiffres de la déviation de Villeneuve-sur-Allier

- 7 kilomètres à 2x2 voies

- 9 ponts

- 120.000 tonnes d'enrobé

- 500 mètres de mir anti-bruit

- 2 aires de repos (à finaliser)

- 56 millions d'€uros financés par l'Etat