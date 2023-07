Navigation : Une nouvelle application sur téléphone pour les plaisanciers de la Côte d'Azur

Elle s'appelle Nav&Co. C'est une application qui répertorie à la fois des cartes maritimes, les arrêtés préfectoraux en mer mais aussi des informations sur la biodiversité de la Méditerranée. Un outil bien utile si l'on aime naviguer au large de la baie des Anges, de la rade de Villefranche-sur-Mer ou encore de celle de Beaulieu. Une application développée par la préfecture maritime et présentée à Nice à l'occasion d'un contrôle de prévention en mer de début de saison estivale, ce vendredi 7 juillet.

De la prévention à la verbalisation

"Ces contrôles de début de saison permettent de rappeler les bonnes pratiques aux différents usagers de la mer", indique l'administrateur en chef de la préfecture maritime, Mathieu Eyrard. Peu de bateaux étaient à l'eau, ce vendredi matin. Mais les vérifications restent précises. Entre Villefranche-sur-Mer et Beaulieu, le zodiac des affaires maritimes demande à une embarcation de s'arrêter.

"Bonjour, vous allez beaucoup trop vite", signale un agent. Étonné, le couple à bord du Caramel indique être pourtant prudent. Sauf que cette fois, un moment d'inattention et voilà le bateau à moins de 300 mètres de la côte. Une zone dans laquelle la vitesse est limitée à 5 nœuds nautiques, or le couple naviguait à 13 nœuds. "Je navigue depuis les années 80, je suis très prudent mais vous avez eu raison de me le rappeler", répond le conducteur compréhensif.

Cette fois-ci, pas de verbalisation car il s'agit de contrôles de prévention. Mais en pleine saison, le capitaine risque 6 mois de prison, 150.000 euros d'amende et de perdre son permis bateau.

L'été de tous les dangers

L'été est la saison avec le plus d'intervention pour les agents des affaires maritimes, des douanes et de la gendarmerie. Et les interventions se concentrent essentiellement en août : en moyenne, le pic de 350 interventions en un mois pour la zone Méditerranée est atteint.

Alors la préfecture maritime a développé Nav&Co pour s'assurer que chaque plaisancier est au courant des réglementations en mer, aussi bien pour la sécurité (nombre de gilets de sauvetage, présence à bord d'un signal lumineux), que pour la biodiversité (arrêté préfectoral d'interdiction de mouillage dans les herbiers de posidonies).