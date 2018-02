Notre-Dame-des-Landes, France

Plusieurs fourgons de gendarmes mobiles sont déployés, ce lundi matin, aux abords de la "route des chicanes" à Notre-Dame-des-Landes. Il ne s'agit pas d'une tentative d'évacuation de la Zad mais "de permettre la reprise des travaux sur la route", précise la préfecture de Loire-Atlantique. Les travaux de débroussaillage de la D281.

Une quinzaine d'habitants de la Zad s'opposent toujours à la réouverture de la route

Ils ont commencé la semaine dernière mais ils ont du être interrompus. La gendarmerie a estimé que les conditions de sécurité n'étaient pas assurées, sur la partie de route concernée. Certains occupants de la Zad restent opposés à la réouverture de cette route. "C'est une petite minorité qui bloque et ça représente très peu de personnes, 10 ou 15 personnes", assure Jean-Paul Naud, le maire de Notre-dame-des-Landes. "La plupart des habitants de la Zad, aujourd'hui, sont d'accord pour la réouverture de la route. On sait que le projet d'aéroport est abandonné et que le combat est fini. Et c'est impératif que cette route soit rouverte au public pour bien montrer au gouvernement qu'on peut arriver, à l'amiable, à retrouver une situation normale à Notre-dame-des-Landes".