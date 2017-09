La commune de Rezé, aux portes de Nantes, réfléchit à généraliser le 30km/h. Partout. Pas uniquement aux abords des établissements scolaires. Le débat public est lancé. Les élus trancheront au mois d'avril. Abaisser la limitation de vitesse de circulation comporte des avantages et des inconvénients.

Faire rouler tout monde à 30 km/h partout, sur les grands axes comme aux abords des établissements scolaires ou dans les zones pavillonnaires, pourquoi pas se dit le maire de Rezé Gérard Allard.

Il faut y venir aux 30 km/h parce que c'est plus de tranquillité publique, plus de respiration moins de CO2." - Gérard Allard

Le tiers de la ville est aujourd'hui en zone 30, le reste à 50 ou 70. L'idée soumise aux Rezéens, est d'uniformiser la limitation de vitesse sur l'ensemble de la ville.

Il faut que la voiture reste à sa place, on peut rouler à 30 km/h sans renoncer à ses déplacements. On ne chasse pas la voiture, on la contraint pour permettre aux cyclistes et piétons de se déplacer tranquillement."- Gérard Allard