"Ne gardez pas le silence", une campagne de prévention contre le harcèlement dans des bus de Dordogne

En deux ans, elle a été harcelée à trois reprises. Lilou, 16 ans, prend le bus à Périgueux, en Dordogne, une fois par semaine pour rentrer des cours. La lycéenne a été victime de gestes déplacés de la part de personnes âgées. "Ils s'assoient à côté de moi, discutent un petit peu et me touchent, témoigne-t-elle, donc je me déplace puis je sors du bus au prochain arrêt".

Ce harcèlement dans les transports, l'agence Périmouv' souhaite les limiter. Elle lance lundi 10 avril une campagne de prévention qui vise à adopter les bons gestes en tant que témoin et à libérer la parole des victimes. Lilou acquiesce : "Si on n'en parle pas, ça va continuer et même s'intensifier".

"Ne gardez pas le silence"

Des annonces seront diffusées dans les bus, des flyers distribués, la campagne relayée sur les réseaux sociaux et des affiches seront mises en place. Dessus, trois bonhommes sont dessinés dans la célèbre posture des "singes de la sagesse". Le premier masque sa bouche, le deuxième cache ses yeux, le troisième bouche ses oreilles. Et à côté cette phrase : "Dans le bus, vous êtes victime ou témoin de harcèlement, ne gardez pas le silence..."

Le directeur de Périmouv', Joannès Bouillaguet, ajoute : "L'idée, c'est d'être tous acteur, de ne pas rester sans rien faire. Si un jour ça arrive à quelqu'un, la personne aimerait qu'on vienne l'aider aussi". L'agence a eu écho de quelques cas entre usagers et veut donc sensibiliser davantage. "Plus on en parle, plus les gens vont considérer ces comportements comme anormaux et donc vont agir", juge le directeur.

Une ville calme

Ambre ne voit pas l'intérêt de cette campagne : "On en rigole au lycée quand on voit des affiches contre le harcèlement. Les gens les voient et passent à autre chose. Il y a surtout besoin d'actions qui ont vraiment de l'impact". Assis sur le siège devant, Gaëtan, lui, n'a presque jamais constaté de comportements inappropriés mais se souvient d'un événement : "Des jeunes de 13 ou 14 ans se moquaient et insultaient la conductrice, je leur ai dit d'arrêter mais ils n'ont pas écouté", regrette le jeune homme.

Au volant, Thierry regarde toujours dans son rétroviseur pour être attentif aux éventuels problèmes, surtout lorsqu'il fait le service du soir. Mais il n'a jamais eu besoin d'intervenir. "Périgueux, ça reste une ville assez calme. Il y a des jeunes qui essayent d'engager la conversation avec des filles mais ça ne va pas plus loin, rien de grave". En cas d'urgence, le conducteur le montre, il a quand même sur son tableau de bord un bouton et un micro pour alerter le dépôt. Selon le directeur de Périmouv', des forces de l'ordre sont déjà intervenus.