"On ne perd pas de temps sur la route" : des Normands partent à la montagne en TGV depuis Caen

Pas de temps perdu sur la route et pas de fatigue à l'arrivée, c'est ce qui motive des Normands chaque année à prendre leurs billets pour le TGV des neiges, un train spécial qui relie Cherbourg à Bourg-Saint-Maurice dans les Alpes. De nombreux arrêts sont effectués dont un à Caen.

Sur le quai ce samedi matin, beaucoup d'anoraks flashy, des montagnes de bagages et même des paires de ski. Assez inhabituel. Claire n'a pas réussi à boucler sa valise, elle attend le train, casque à la main. "Ça évite de traverser Paris, en sept/huit heures, on est arrivé, raconte cette caennaise qui prend le TGV des neiges pour la troisième fois. C'est très pratique. Il n'y a pas de fatigue, on arrive en forme. Et puis on peut dormir, on peut manger, on peut jouer et on peut parler."

Claire n'a pas réussi à mettre son casque dans sa valise © Radio France - Marcellin Robine

Avis partagé par d'autres familles qui partent vers les stations de sports d'hiver comme Bertrand et ses trois enfants.

Quand on pense à la galère des gens qui vont être dans les bouchons aujourd'hui, c'est un peu jouissif de se dire qu'on monte dans le train, qu'on va s'asseoir et qu'on va pouvoir bouquiner ou flâner ou déjà se projeter sur les vacances.

Montagne de bagages pour Bertrand et ses enfants © Radio France - Marcellin Robine

Pas de bouchons sur la route certes mais un petit retard tout de même. Le TGV arrive en gare, chose rare en Normandie. Les voyageurs s'empressent d'entrer dans leurs wagons, les vacances peuvent commencer pour Marc. "On est déjà en train de prévoir l'arrivée pour aller chercher les skis et normalement ça va bien se passer ! On espère qu'on va avoir le même temps à l'arrivée, du soleil, de la neige. Il n'y aura plus qu'à se mettre sur les pistes !"

Deux allers-retours sont prévus chaque année par la SNCF. Comptez environ 600 € pour une famille de quatre personnes.