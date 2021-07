On ne pourra pas aller en Andorre depuis Toulouse pendant deux jours

L'accès au Pas de la Case et à l'Andorre sera fermé le dimanche 11 juillet et le mardi 13 juillet, à cause du passage du Tour de France. Explications.

Avis à ceux qui auraient voulu faire des achats ou du tourisme : on ne pourra pas accéder au Pas de la Case et à l'Andorre dimanche 11 juillet et mardi 13 juillet. En effet, le Tour de France ira de Céret à Andore-la-Vieille pour la 15e étape, et le mardi les coureurs partent du Pas de la Case pour relier Saint-Gaudens. La RN20, qui relie Toulouse à l'Hospitalet-près-l'Andorre, et la RN320 (de Porté-Puymorens à l'Hospitalet) seront donc fermées. Des routes secondaires seront également interdites.