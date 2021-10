À partir du 23 octobre à Marseille, il ne sera plus possible de déposer sa trottinette électrique n'importe où, seulement dans des zones dédiées. Autre changement, un tiers des 4.500 trottinettes que compte la ville est redéployé dans les arrondissements 9 à 16.

On ne pourra plus garer sa trottinette électrique n'importe où à Marseille

L'anarchie des trottinettes électriques abandonnées n'importe où, c'est terminé. À partir du 23 octobre à Marseille, il faudra obligatoirement déposer l'engin dans des zones dédiées, "plusieurs centaines" assure Audrey Gatian, adjointe aux mobilités à la mairie de Marseille. Grâce à une géolocalisation sur la trottinette, il ne sera plus possible de terminer sa course hors de ces parkings matérialisés.

4.500 trottinettes électriques à Marseille

Le nombre de trottinettes en circulation à Marseille ne change pas, 4.500, disponibles 24 heures sur 24. En revanche, la répartition évolue. "Jusqu'à présent, c'est dans l'hypercentre, sur le Vieux-Port ou au Prado que l'on retrouvait ces trottinettes constate Audrey Gatian, on veut que ça change."

Les trois entreprises sélectionnées par la ville, BIRD, Lime et VOI, devront déployer un tiers de leurs flottes de 1.500 véhicules dans les arrondissements 9 à 16, les deux tiers restants dans les arrondissements 1 à 8.

La mairie fait un pas de plus pour désengorger Marseille, "capitale de la voiture", mais également pour rendre la ville plus agréable quand on circule à pied. En septembre dernier, Marseille est arrivée en 200e et dernière position du Baromètre des villes marchables.