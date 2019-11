On ne reviendra pas aux 90 km/h sur les routes de l'Yonne

Cette semaine, les députés ont définitivement adopté la loi d’orientation des mobilités. Elle permet aux présidents de département et aux maires de relever à 90 km/h la vitesse maximale autorisée sur certaines routes actuellement limitées à 80 km/h. On ne changera rien dans l'Yonne.

Le Président du conseil départemental Patrick Gendraud s'est personnellement opposé, en juillet 2018, à l'abaissement de la limitation de vitesse. ll a même signé, avec 35 autres présidents de département, une tribune contre ce passage au 80km/h pris dit- il sans concertation.

Plus de 7 000 panneaux à changer

Mais aujourd'hui Patrick Gendraud ne semble plus prêt à revenir en arrière. Déjà parce que cela coute cher. Revenir a 90km /h implique un coût financier pour la collectivité : Il faudrait mettre de nouveaux panneaux sur les sections à 90. Dans l' Yonne cela veut dire (dans la fourchette haute) changer plus de 7 000 panneaux. Soit un coût d'1 million 200 mille euros.

Trop de contraintes

Autre raison avancée pour ne pas revenir en arrière, les critères très contraignants, préconisés cet été, par le Conseil national de la sécurité Routière : il faut que la portion de route fasse au moins 10km de long, sans arrêt de bus, de croisement ou de traversée d'engins agricoles.

Autant dire que c'est quasiment impossible à trouver. Enfin autre interrogation : la responsabilité morale et pénale du président du conseil départemental sera-t-elle engagée en cas d'accident sur les routes dont la vitesse a été relevée à 90 ? Faute de réponse précise, le changement n'aura pas lieu.

Ce serait ridicule de revenir à 90km/h dans ces conditions- Patrick Gendraud

Patrick Gendraud sollicitera sur ce sujet l'avis des conseillers départementaux dans les semaines qui viennent : " on pourrait éventuellement par doses homéopathiques limiter tel ou tel tronçon de route à 90km/h, ce qui serait ridicule. Vous imaginez en plus le cout pour nos 4 850 kilomètres de routes départementales. Je ne peux pas rentrer dans cette démarche . Nous sommes en plus dans un département accidentogène, ce ne 'est pas le moment non plus.

Le nombre de morts dans l'Yonne est toujours important avec 37 victimes déjà cette année contre 36 en 2018.

