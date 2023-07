Ne vous faites pas avoir, le stationnement gratuit en août à Toulouse, c'est fini !

L'information avait été annoncée discrètement fin juin, elle devait être votée en conseil municipal le 30 juin. Après plus de 15 ans d'exception estivale, le stationnement reste payant en août à Toulouse du 1er au 15 août. Les Toulousains le savent bien depuis 2007 : lors de la première quinzaine d'août, les quelque 16.600 places de parking en extérieur étaient jusque là gratuites. De quoi changer un peu ses habitude et ne plus vraiment hésiter à prendre la voiture un soir ou une journée pour descendre dans une ville traditionnellement moins encombrée l'été.

2h30 de stationnement gratuites pour les véhicules électriques

Seulement en 2023, il n'est plus vraiment de bon ton d'inciter les habitants à utiliser leur voiture en ville. Les mairies tentent plutôt de les encourager à se déplacer en transport en commun ou en modes doux (marche, vélos, etc). "On essaie d'accompagner des changements de pratiques vers des mobilités plus vertueuses. En contrepartie nous volons développer l'utilisation des véhicules électriques", argumentait Maxime Boyer, l'adjoint chargé de la voirie, en conseil municipal le 30 juin dernier, rappelant que Bordeaux, dirigée par des écologistes, imaginait aussi la gratuité de stationnement pour les véhicules propres.

En effet, les habitants de Toulouse, propriétaires de véhicules électriques peuvent désormais obtenir un abonnement résident gratuitement. Quant aux visiteurs, s'ils viennent en voiture électrique, ils peuvent se garer 2h30 gratuitement en ville. Pour cela, toutefois, il faut être référencé par les services de la mairie.

L'opposition salue la fin de la gratuité, mais pas le traitement de faveur pour les voitures électriques

L'opposition de gauche, qui a toujours milité pour l'arrêt de la gratuité du stationnement en août, a souligné des "avancées positives" lors du conseil municipal du 30 juin. Maxime Le Texier regrette toutefois les traitements de faveur faits aux propriétaires de voitures électriques. "Le véhicule électrique individuel, dont le prix dépasse souvent 35.000 euros, est toujours plus polluant que le vélo, les transports en commun ou même l'autopartage", a plaidé l'élu d'Archipel Citoyen. "En plus, on a besoin d'espace en ville pour stationner les vélos ou pour végétaliser."

Argument repris par Hélène Magdo "On pourrait réfléchir à une tarification sur les petites voitures électriques, et pas les Tesla ou les gros SUV. On ne peut pas toutes les mettre dans le même panier", a expliqué la conseillère municipale LFI.