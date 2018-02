Il n'y a donc pas de transports scolaires ce mardi matin en Indre-et-Loire. Cela concerne directement 21.500 élèves, qui se retrouvent sans moyen de transport collectif. Par prudence, le conseil régional Centre-Val de Loire, a décidé lundi soir de suspendre l'ensemble des circuits de ramassage scolaire, dans tous les départements de la région. C'est, pour l'instant, la principale conséquence de l'épisode neigeux qui est attendu dans les heures qui viennent. Un épisode neigeux annoncé comme important, même si les toutes dernières prévisions sont plus optimistes.

Le Nord du département le plus touché par les chutes de neige

⚠️ #vigilancemeteo neige demain mardi 6h. Suspension des transports scolaires #Rémi

Les PL ne peuvent plus dépasser.

Prudence et civisme. pic.twitter.com/OxoOdSA3FL — Préfète d'Indre-et-Loire (@Prefet37) February 5, 2018

On a pas vu un tel phénomène neigeux depuis 2012 - Pierre Bonin, prévisionniste à Météo-France Parçay-Meslay

Météo France annonçait 10 voire 15 centimètres d'ici la nuit prochaine. Finalement, on serait plutôt sur 5 à 7 centimètres ce mardi, avec des chutes plutôt concentrées sur le nord du département. L'épisode se décale surtout au nord de l'Indre-et-Loire, sur le Loir-et-Cher et le Loiret. Les flocons devraient se mettre à tomber à gros volume en milieu de matinée avec des cumuls de 10 centimètres au maximum d'ici à demain midi selon Pierre Bonin, prévisionniste à Météo-France Parçay-Meslay. Pour l'instant, la neige ne tient que dans quelques rares endroits de l'Est de l'Indre-et-Loire. C'est d'ailleurs pour cette raison que les saleuses ont recommencé à traiter les routes principales dans les secteurs de Château-Renault, Bléré et Loches, dès 3 heures ce matin. Depuis 7 heures, des équipes s'attaquent aux routes principales situées au Nord-Nord-Ouest du département, de Château-La-Vallière à Langeais.

Le centre-ville de Châteauroux se réveille sous la neige ce mardi matin. Comme ici la Cité administrative 🌨❄️ pic.twitter.com/rOLOAt3DKG — France Bleu Berry (@FB_Berry) February 6, 2018

La cellule de crise en Préfecture suspendue

On compte donc des perturbations dès ce mardi matin, sur certaines lignes régulières Remi, ces lignes qui sillonnent les campagnes d'Indre-et-Loire. Pour avoir la liste de ce qui circule, le plus simple est encore d'aller sur le site remi-centrevaldeloire.fr. Vous devrez peut-être vous y reprendre à plusieurs fois, car le site est évidemment très sollicité.

🚨 Info risque de perturbations ❄️🚨

🚦En raison de la vigilance orange, des perturbations sont à prévoir ce 06/02. ❄️

👉 Ns vs invitons à anticiper vos déplacements et à suivre l’évolution du trafic sur https://t.co/oqoeAHl4jw

Merci de votre compréhension

L’équipe Fil Bleu pic.twitter.com/e8vBhnef86 — Fil Bleu (@filbleu) February 5, 2018

Les bus Fil Bleu, eux, circulent tout à fait normalement dans l'agglomération de Tours. Une rame de Tramway a circulé toute la nuit, pour éviter le gel des caténaires d'alimentation. Un produit spécial anti-gel a été répandu sur l'alimentation par le sol, en centre ville, et les aiguillages ont été chauffés, toute la nuit, et le seront encore aujourd'hui. Quand la neige commencera à tomber vraiment fort, ce plan de circulation pourra bien sûr être modifié. Et puis preuve que l'épisode baisse d'intensité, la cellule de crise activée depuis ce matin en Préfecture a été suspendue ce mardi matin.