Neige : circulation compliquée sur les routes de Loire et de Haute-Loire

La Loire et la Haute-Loire sont en train de vivre leur premier véritable épisode neigeux généralisé ce mardi matin comme l'avait prévu Météo France en plaçant les deux départements en vigilance.

ⓘ Publicité

loading

La métropole stéphanoise

Jusqu'à 5 centimètres sont tombés par endroits sur la métropole stéphanoise. Les services de la métropole n'indiquent pas pour l'instant de blocage, Quelques difficultés par endroits, notamment sur la rocade ouest de Saint-Etienne, la RN 201 entre la Ricamarie et Villars.

Les autres routes de la Loire

Sur les petites routes, c'est dans le Pilat que la situation est compliquée, là où il est tombé cette nuit jusqu'à 15cm de neige. Les services du département de la Loire conseillent de décaler vos déplacements si vous pouvez le faire.

Prudence aussi sur les 3 autoroutes de la Loire, l'A72, l'A89 et l'A47 dont les axes sont traités depuis très tôt ce mardi matin. On compte plus d'une heure de bouchon sur l'A47 entre Saint-Chamond et Givors.

La situation en Haute-Loire

La circulation est rendue compliquée par des chutes de neige sur les axes secondaires du département. La RN88 notamment autour de Blavozy est difficile d'accès ce matin.