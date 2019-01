Neige : circulation délicate ce mercredi sur plusieurs axes de Loire et de Haute-Loire

La neige tombe depuis plusieurs heures ce mercredi dans la Loire et la Haute-Loire, les deux départements sont en vigilance jaune. La circulation est délicate sur plusieurs axes.

Les déneigeuses sont sur le terrain depuis 4h ce mercredi matin dans la Loire et la Haute-Loire

Loire, France

Prudence ce mercredi sur les routes de Loire et de Haute-Loire. La neige tombe depuis plusieurs heures et tapisse les routes. Les deux départements sont en vigilance jaune pour neige et verglas.

Les déneigeuses sont en action depuis 4h du matin mais le travail prend du temps. La circulation est ainsi délicate:

Roannais : RD 482 entre Roanne et Saint-Pierre-la-Noaille, RN 487

N 88 côté Loire et Haute-Loire.

côté Loire et Haute-Loire. Monts du Pilat, les équipements sont obligatoires au Col de la République, vivement conseillés sur tous les autres cols.

Dans la Loire, il est tombé de 1 à 8 centimètres en plaine, plus de 10 centimètres en altitude.