Neige : circulation délicate sur plusieurs axes en Ardèche

La neige qui tombe ce vendredi matin rend notamment la circulation difficile au col de l'Escrinet entre Privas et Aubenas. La circulation des poids lourds y est temporairement interdite.

Le col de l'Escrinet dans le brouillard et la neige ce vendredi à 10h15

La neige qui tombe en abondance depuis 9 heures du matin ce vendredi entraine des difficultés sur plusieurs axes très fréquentés en Ardèche. Sur la départementale 104, le col de l'Escrinet entre Privas et Aubenas est interdit aux poids lourds et les équipements spéciaux sont obligatoires pour les autres véhicules.

Deux camions se sont retrouvés coincés sur place et sont en cours de dégagement. Trois déneigeuses du service des routes tournent sur les vingt kilomètres autour de l'Escrinet. Le département de l'Ardèche demande de ne pas gêner leur travail.

Toujours sur la départementale 104 mais plus au sud, entre Aubenas et Lablachère, les conditions de circulation sont également délicates. Pour toute la zone de montagne au-dessus de 600 mètres d'altitude, les équipements spéciaux sont nécessaires. La préfecture de l'Ardèche a par ailleurs interdit aux camions de circuler entre Mayres et la limite de la Haute-Loire sur la Nationale 102 jusqu'à midi ce vendredi.

L'épisode de neige devrait devrait donner jusqu'à 5 centimètres supplémentaires sur les reliefs ardéchois et jusqu'à dix centimètres en plus sur le Vercors et le Haut Diois.