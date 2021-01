Neige, verglas et accidents : conditions difficiles sur les routes à Pontarlier, les Fins ou Fougerolles

Les chutes de neige provoquent ce mardi après midi beaucoup d'accidents et de ralentissements en Franche-Comté. Beaucoup de camions sont coincés sur la côte de Fougerolles, sur la RN57, en Haute-Saône depuis la fin d'après midi. La situation est aussi délicate sur de nombreux axes, dans le Doubs.

France Bleu Besançon propose une émission spéciale pour suivre les conditions de circulation sur l'ensemble de la Haute-Saône, du Doubs et du Jura.

Circulation difficile sur les principaux axes

En Haute-Saône : alors la difficulté principale concerne la Route Nationale 57, dans la côte de Fougerolles entre Luxeuil- Saint Sauveur et les Vosges, depuis 9h ce matin il neige et les camions sont parfois coincés. à 17h15, le sens Vosges-Luxeuil était de nouveau ouvert à la circulation, les gendarmes sont sur place.

Une cinquantaine de camions et 80 tracteurs ont traités les circuits du département de Haute-Saône

Les patrouilles de l'escadron de sécurité routière sont sur place au niveau de Luxeuil - Gendarmerie de Haute-Saône

Sur la RN57 à hauteur de Luxeuil les camions ont du mal à monter la côte de Fougerolles en raison de la neige © Radio France - Jean-François Fernandez

Dans le Doubs, la situation est compliquée au niveau de Nods sur la RN 57, en venant de Besançon. Ca ne passe que sur une voie, gros bouchon, classique la côte de Nods sur la nationale est compliqué pour certains camions. Un alternat de circulation est mise en place Nathalie une auditrice racontait sur France Bleu Besançon qu'elle avait mis 1h50 pour faire Besançon- Morteau.

Il y a aussi des bouchons aussi entre Morteau et les Fins à cause d'un camion bloqué dans le rond point au dessus de l'église aux Fins en direction du centre ville. Là bas aussi les gendarmes sont sur les lieux et ont mis en place un alternat de circulation

Les routes secondaires impactées

On ne compte plus les petits accidents sur les routes secondaires, Situation bloquée entre Cléron et Amancey , entre Amancey et Déservillers, un camion était bloqué dans un virage

A Anteuil, sur la route de Clerval, il y a eu un accident , la circulation a été coupée dans les deux sens, une jeune fille de 16 ans et une femme de 76 ans ont été légèrement blessées et on a failli avoir un suraccident , car un véhicule des pompiers qui intervenait a été touché par un véhicule qui n'a pas pu s'arrêter à cause de la route glissante.