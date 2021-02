Neige dans le Loiret : des conditions de circulation très difficiles ce mercredi 10 février

Les conditions de circulation sont très difficiles ce mercredi 10 février au matin, en raison des chutes de neige survenues mardi soir et dans la nuit. De nouvelles chutes de neige et des températures très basses sont signalées.Vinci, le gestionnaire de l'A10, conseille de reporter son voyage.

Ce mercredi 10 février les automobilistes témoignent sur l'antenne de France Bleu Orléans de conditions de circulation très difficiles, en raison des chutes de neige survenues dans la soirée et dans la nuit. Voici le point en temps réel de la situation.

Métropole d'Orléans

La ligne B du tram est coupée dans sa partie qui traverse le centre ville d'Orléans, entre les stations Eugène Vignat et Beaumonts en raison de la chute des températures. Le système d'alimentation par le sol est inopérant. La ligne Le réseau des bus est impacté par les conditions météorologiques. De la ligne 1 à la ligne 9 les bus circulent, mais certains arrêts ne sont pas desservis.

Routes du Loiret

Selon le conseil départemental du Loiret, des opérations de salage ont commencé dès 13h ce mardi 9 février, mais les conditions de circulation sont délicates partout sur le réseau principal : la RD 2060 et la tangentielle est particulièrement difficile, la RD 2152, la RD 2020.

Autoroute A10

Le groupe Vinci, gestionnaire de l'autoroute A10, déconseille de prendre la voiture ce mercredi 10 février, et de privilégier le télétravail. Plus de 600 camions sont stockés au nord d'Artenay sur plus de 20 kilomètres. Ils ont l'interdiction de rejoindre l'Ile de France.