La circulation reprend progressivement dans le Sud-Ouest sur l'A63 et l'A64. Les poids lourds de plus de 7,5 tonnes ont de nouveau le droit d'emprunter normalement ces autoroutes, selon un nouvel arrêté préfectoral publié ce mercredi en milieu d'après-midi.

"Sur l'A63, les chaussées sont maintenant au noir, les entrées qui avaient été interdites de Saint-Geours-de-Maremne à la frontière espagnole sont maintenant rouvertes et les mesures de stationnement obligatoire des poids lourds sont levées. Les accès à l'AP8 en Espagne sont désormais possibles et les bouchons de poids lourds sont résorbés", détaille Vinci Autoroutes.

Dans les Pyrénées-Atlantiques, le tunnel du Somport qui relie la France et l'Espagne restait en revanche toujours interdit aux poids-lourds à17h sur la RN134.

Circulation compliquée partout en sud Aquitaine

En raison des fortes chutes de neige, la circulation a été très compliquée depuis mercredi matin partout dans le sud Aquitaine, au Pays Basque, en Béarn et dans les Landes. Depuis 8h, les poids lourds avaient interdiction de rouler sur l'A63 et l'A64 en raison de la neige. L'A63 avait par ailleurs été totalement fermée à la circulation dans la matinée.

On comptait 150km de ralentissement entre les Landes et la frontière espagnole dans les deux sens sur l'A63 à la mi journée, d'après le PC Mobilité de Radio France. Même chose sur l'A64 avec également 150 km de ralentissements entre Pau et l'Espagne, dans les deux sens.

"On a eu des difficultés à faire passer nos engins de déneigement"

Pourquoi ces complications ? "Le phénomène météo a été plus important qu'annoncé", explique Samuel Au-Duong, chargé de communication de Vinci Autoroutes. "On est restés mobilisés pendant la durée complète de l'événement. Après on a eu des difficultés à faire passer nos engins de déneigement sur l'ensemble du réseau, notamment à cause de véhicules qui se sont retrouvés en difficulté sur la chaussée enneigée et qui ont bloqué nos engins de déneigement".

