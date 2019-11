Chutes de neige : 300.000 foyers privés d'électricité, de nombreuses difficultés dans les transports

Auvergne-Rhône-Alpes, France

C'est une des conséquences des fortes chutes de neige de ce jeudi et ce vendredi : 300.000 foyers privés sont privés d'électricité dans quatre départements, indique Enedis ce vendredi matin. Les départements de la Drôme, de l'Ardèche, de l'Isère et du Rhône sont les plus concernés. Autre conséquence, les très fortes perturbations sur les routes , les rails et dans les transports en commun en Auvergne-Rhône-Alpes.

300.000 logements dans le noir

Les abondantes chutes de neige privent 300.000 foyers d'électricité, essentiellement dans les départements de la Drôme, de l'Ardèche, de l'Isère et du Rhône, a annoncé sur BFMTV un porte-parole d'Enedis. "Nous avons 300.000 foyers privés d'électricité. Il y a une neige très abondante. Les conditions de la nuit étaient difficiles et il est difficile de dire pour l'instant la date du rétablissement", a déclaré Robin Devogelaere, le directeur de la communication du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité.

Isère : un mort, plus de 30 cm de neige à Bourgoin-Jallieu

En Isère, il est tombé plus de 30 centimètres à certains endroits, c'est le cas à Bourgoin-Jallieu. Ce vendredi, l'A48 et l'A410 sont fermées dans les deux sens. Les poids-lourds sont interdits à la circulation (cela concerne les véhicules de plus de 7.5 tonnes). Ils sont arrêtés sur des aires d'autoroutes. Les opérations de déneigement sont toujours en cours ce vendredi matin.

Pas de transports scolaires en Loire, en Haute-Loire et en Ardèche

Dans la Loire et en Haute-Loire, les transports scolaires ne circulent pas ce vendredi matin. La préfecture a également interdit la circulation des bus et taxis collectifs sur l'ensemble du réseau routier du département en raison des conditions météorologiques. En Ardèche aussi, les transports scolaires ne circulent pas vendredi matin.

Le trafic des trains très perturbé, pas d'avions à l'aéroport de Lyon

Sur les rails, le trafic est interrompu sur les axes Le Puy-St-Étienne-Lyon, Roanne-Lyon, Grenoble-Lyon, Roanne-St-Étienne-Montbrison au moins jusqu'à la mi-journée. Des arbres sont tombés sur les voies et des aiguillages et caténaires sont givrés d'après la SNCF.

A l'aéroport de Lyon, plusieurs vols sont annulés ce matin.

La Saône-et-Loire encore en vigilance orange

Ce vendredi matin, la Saône -et-Loire est le seul département encore en vigilance orange. Des chutes de neige assez continues sont encore prévues pour les prochaines heures surl e département.