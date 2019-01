Neige : des conditions de circulation parfois compliquées dans la Somme

La Picardie est en vigilance orange à la neige et au verglas ce mardi et l'alerte météo est valable jusqu'à mercredi matin.

Picardie, France

Le blanc de la neige qui tombe depuis six heures ce lundi matin sur la Picardie placée en vigilance orange à la neige et au verglas. L'alerte est valable jusqu'à mercredi matin, un second épisode neigeux est attendu. Prudence donc au volant. Ecoutez France Bleu Picardie pour connaître les conditions de circulation en temps réel (voir plus bas).

La #Picardie toujours placée en #VigilanceOrange neige-verglas. On reste prudent au volant. On fait la route ensemble ! pic.twitter.com/B0OpghmQWP — France Bleu Picardie (@fbleupicardie) January 22, 2019

Ce mardi matin, les pompiers de la Somme sont intervenus pour plusieurs petits accidents de la route et des blessés légers à Villers-Bretonneux, Crécy-en-Ponthieu, Airaines ou encore sur l'aire de repos de Maurepas sur l'A1 qui est fermée depuis dans le sens Lille-Paris. La circulation est ralentie sur la D934 dans le sens Roye-Amiens. Enfin, le poids lourd qui bloquait l'une des voies de la D1015 à hauteur de Senarpont dans l'ouest de la somme a été dégagé.