Neige : des perturbations sur les routes dans le Puy-de-Dôme

Météo France a placé l'Allier et le Puy-de-Dôme en vigilance orange neige et verglas depuis 6h ce mercredi, et les intempéries entraînent des perturbations sur les axes routiers. Cette nuit, les déneigeuses ont fait le maximum pour dégager les routes.

L'autoroute A89 est coupée dans dans les deux sens entre Thiers et Saint-Rémy-sur-Durolle, une déviation est mise en place. Les camions de plus de 7,5 tonnes doivent faire demi-tour au niveau du péage des Martres-d'Artière, sur décision du préfet de la Région : ils sont interdits jusqu'à l'échanger de Limonest/Dardilly, dans le Rhône.

La chaussée est très glissante, tout le monde roule au pas, le déneigement est en cours.

Au niveau de Thiers, sur l'A89 en direction de Lyon, quelques voitures sont bloquées, la déneigeuse ne peut donc pas passer, indiquent les gendarmes.

La préfecture du Puy-de-Dôme fait savoir que les cols de la croix Morand et de la Genès sont fermés, ainsi que les routes D27 et D983 (Randanne-Guéry et Orcival-Guéry).

Au nord du Puy-de-Dôme, ça coince du côté d'Aigueperse. A l'ouest de Clermont-Ferrand, on nous signale des difficultés autour du col de la Ventouse. Entre Bromont-Lamothe et la Goutelle, dans les Combrailles, un semi-remorque est bloqué.

Heureusement pour l'instant, malgré la neige, les pompiers ne relèvent pas de blessés, uniquement de la tôle froissée.

Dans le nord de l'Allier, les transports scolaires des collèges de Commentry et Néris-les-Bains ne fonctionnent pas pour le moment.