Neige en Alsace : comment travaillent les agents pour déneiger les routes ?

Toute l'année, ils veillent au bon état des routes. Quels sont les moyens à leur disposition ? France Bleu Alsace a suivi une équipe du Centre d'entretien et d'intervention de Barr.

Prudence sur les routes d'Alsace ce mardi 12 janvier.

Depuis ce matin, la neige est tombée en plaine, principalement dans une large moitié nord du département du Bas-Rhin ainsi que dans le sud du Haut-Rhin.

Les routes étaient difficilement identifiables dans le secteur du Champ du Feu à 6h30 du matin. © Radio France - Romain Ambro

La circulation était notamment compliquée autour de Haguenau, à cause de la neige, mais aussi à cause du verglas. La D1340 entre Brumath et Haguenau était "impossible".

La neige commençait aussi à tenir sur l'A35 à hauteur d'Obernai aux alentours de 7 heures du matin selon un auditeur de France Bleu Alsace.

Des dizaines d'agents mobilisés partout dans la région

Pour mieux comprendre le travail de celles et ceux qui veillent sur notre sécurité et qui déneigent les routes, Romain AMBRO a suivi le travail de Frédéric GASS et Bruno WUTTMANN.

En binôme à bord d'un chasse-neige, ces deux agents d'exploitation sont chargés ce mardi de retirer la neige dans le secteur du Champ du feu.

La neige est tombée : comment va se dérouler la journée ? Copier

Tous deux étaient d'astreinte depuis la veille et face à la situation, ils se sont réveillés très tôt pour faire face à la situation et aux chutes de neige.

Frédéric et Bruno à bord du chasse-neige en intervention sur le Champ du Feu © Radio France - Romain Ambro

Dès 4h00 du matin, ils ont pris la direction du Centre d'entretien et d'intervention de Barr. C'est ici que démarre leur journée : ils s'équipent, ils prennent leur service avant de monter à bord de la déneigeuse qu'ils ne quitteront pas jusqu'à 13h00 !

Rien qu'à eux, toute la matinée, ils doivent gérer plus de 50 kilomètres de routes.

Le chasse-neige qui permet de déneiger les routes d'Alsace avec les deux agents en intervention. © Radio France - Romain Ambro

Parmi les tâches à réaliser sur le terrain :

retirer la neige sur les chaussées

retirer les branchages

couper les arbres tombés sur les voies

(à l'aide de tronçonneuses présentes dans le véhicule)

(à l'aide de tronçonneuses présentes dans le véhicule) déneiger les parkings qui accueillent les skieurs

créer des voies de dégagement sur les bords de route

Sous le poids de la neige, des arbres peuvent tomber sur la chaussée. © Radio France - Romain Ambro

Comment sont retirés les arbres tombés sur la chaussée ? Copier

Des amoureux de la nature... et une bonne connaissance du terrain !

Pour déneiger, les agents doivent évidemment bien connaitre le secteur.

Ils empruntent notamment ces mêmes routes pendant l'été pour bien se familiariser avec le coin, trouver des points de repères ce qui leur facilitera le travail pendant l'hiver.

Les agents doivent être extrêmement vigilants : la quantité importante de neige recouvre parfois entièrement la chaussée. © Radio France - Romain Ambro

Comment repérer les routes quand il a beaucoup neigé ? Copier

Par ailleurs, à l'automne, des piquets sont plantés sur les bords de routes. Ils leur sont d'une précieuse aide pendant la période hivernale.

Une coordination assurée via des messages radio

Pour coordonner toutes les équipes, Florent BRANDNER, responsable d'intervention en viabilité hivernale, fait des points réguliers avec les agents depuis le Centre d'entretien et d'intervention de BARR à travers des échanges réguliers à la radio.

Comment se font les points réguliers sur la situation ? Copier

Plusieurs SMS sont aussi envoyés sur les téléphones portables des agents pour être informés d'éventuels accidents ou sorties de routes afin d'intervenir au plus vite.

L'arrière du chasse-neige qui permet de saler les routes lors des interventions. © Radio France - Romain Ambro

Un grand merci aux équipes et agents qui interviennent un peu partout en Alsace pour nous permettre de circuler en totale sécurité.