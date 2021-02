Neige en Bretagne : des routiers en arrêt forcé avant la réouverture de la RN 12

Les interdictions de circulation pour les poids lourds de plus de 7,5 tonnes, prises à cause de la neige, ont été levées en Bretagne mercredi 10 février à 13h30, notamment sur la RN 12, l'axe Rennes-Brest. Si des routiers ont été bloqués au bord de la route, d'autres ont pu "se mettre à l'abri".

Au lendemain d'un important épisode neigeux, la situation s'améliore nettement en Bretagne qui est passé en vigilance jaune ce mercredi 10 février. Les interdictions de circulation pour les poids lourds de plus de 7,5 tonnes ont été levées par le préfet de la zone de défense Ouest sur tous les grands axes bretons. Seules l'A84 en partie entre Rennes et Caen et la RN12 entre la jonction A84 et la RN162 à Mayenne restent interdites aux poids lourds de plus de 7,5 tonnes. La fin des restrictions un ouf de soulagement pour les routiers.

Des camions équipés

Sur l'aire de repos d'Armor et d'Argoat de la RN 12, en Ille-et-Vilaine, dans le sens Rennes-Saint-Brieuc, de nombreux routiers se sont "mis à l'abri" dès mardi après-midi alors que les premiers flocons commençaient de tomber. Le site est assez grand et dispose d'une station service. "Je me suis arrêté en fin d'après-midi", raconte Fabrice originaire de Savoie et qui ne craint pas la neige, "je voulais être sûr d'avoir de la place dans une aire de repos, j'ai donc préféré m'arrêter là. Je suis tout équipé, j'ai de quoi me nourrir et dormir dans mon camion avec du chauffage. L'avantage de la station-service c'est qu'il y a des sanitaires".

Une très longue attente

Mickaël, le Breton de Paimpol, a préféré aussi s'arrêter assez vite ce mardi. Son camion est bien équipé. Parti de Vaiges en Mayenne avec un chargement de ciment, Mickaël doit se rendre à Brest : "Ça commençait de bouchonner mardi après-midi, je me suis dit qu'il ne fallait pas que je poursuivre la route". Ce mercredi matin, il fait beau, le ciel est tout bleu, mais il fait froid; Mickaël se réchauffe avec une soupe qu'il a obtenu au distributeur.

J'ai hâte de repartir. Y a du boulot à faire mais bon, ce sont les aléas de la neige. - Mickaël, routier

Ce mercredi matin, ces routiers attendent tranquillement la levée de l'interdiction de circulation. Certains de leurs collègues étrangers sont déjà partis quelques heures plus tôt malgré l'arrêté préfectoral.