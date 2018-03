La neige est tombée en abondance cette nuit sur la Côte-d'or et les conditions de circulation sont encore compliquées ce jeudi midi malgré les opérations de salage et de déneigement. Mais par chance, aucun accident grave à signaler.

Côte-d'Or, France

La Cote-d'or s'est réveillée ce jeudi matin sous un beau manteau blanc, entre 5 et 15 cm de neige selon les coins. Une situation compliquée surtout sur les autoroutes. Sur l'A6, tout est rentré dans l'ordre mais ça reste compliqué sur l'A31 et notamment pour les poids lourds. Ils n'ont pas le droit de doubler depuis ce matin et maintenant ils sont carrément interdits sur l'A31 au niveau de Dijon Spoy en direction de Langres.

Quelques accidents mais rien de grave

Il y a eu pas mal d'accidents mais rien de grave, seulement de la tôle froissée à Corgoloin, à Quincey, sur l'A6 au niveau de Pouilly-en-Auxois ou encore sur l'A39 au niveau de Sennecey-lès-Dijon.

Pas ou peu de cars départementaux ce matin

Pas mal de difficultés aussi pour les cars départementaux, que ce soit pour Transdev, Kéolis, ou Transco, pour lequel 80% des cars n'ont pas circulé ce matin. 275 lignes de bus de transports scolaires ont été annulées ce matin. Globalement quand on regarde la carte du conseil départemental, peu de zones ont été épargnées dans le département. Et malgré le passage des saleuses, le retour à la normale n'est pas pour tout de suite. A part celle entre Rouvray et Arnay et celle entre Arnay et Pouilly.

Belle pagaille aussi à Dijon

Du coté des transports en commun, les deux lignes de trams ont repris la route mais en fin de matinée une rame du T1 a déraillé aux Grésilles, du coup la ligne 1 est de nouveau à l’arrêt.

-T1 : en raison d’un déraillement d’une rame à proximité de la station « Grésilles », les rames circulent :

- entre « Dijon Gare » et « République »

- entre « Université » et « Quetigny Centre »

- desserte des stations entre « République » et « Université » par la L3. — DiviaMobilités Dijon (@DiviaMobilites) March 1, 2018

Pour les bus, c'est surtout la ligne 5 qui a été très perturbée ce matin, mais pareil, c'est en train de rentrer dans l'ordre. Sur la route, ça circule lentement à l'est de Dijon et c'est bloqué du coté de Darcy, de la rue d'Auxonne et du boulevard Voltaire.

Mais la neige c'est aussi le sourire des enfants et des plus grands

Mais si la neige, ça fait pas mal de pagaille sur la route, c'est vrai que c'est quand même joli et ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça à Dijon. Dans les rues du centre-ville les passants sont soit un peu agacés, soit émerveillés.

La petite Chiara a raté l'école ce matin mais elle n'a pas l'air de s'en plaindre, avec la luge qui est de sortie © Radio France - Stéphanie Perenon