Neige en Haute-Savoie : fin du stockage des poids-lourds, "on est restés bloqués 6h", témoigne un chauffeur

Les poids-lourds de plus de 7,5 tonnes peuvent à nouveau circuler sur l'A41 entre Annecy et Genève, et sur l'A410 entre Annecy et Bonneville. En raison de l'épisode neigeux qui touche la Haute-Savoie , des mesures de stockage des camions avaient été mises en place, elles sont désormais levées.

Le gros point noir, en fin de matinée, était situé sur l'A40, l'autoroute blanche dans le sens Genève-Mâcon, au niveau de la sortie numéro 15 vallée verte, sortie totalement saturée. "Quand j'ai attaqué l'autoroute, ça roulait, mais c'était marqué -vallée verte : bouchon-, donc on a ralenti à la sortie vallée verte et depuis 6h ce matin, je suis bloqué là (....) c'est compliqué, j'ai une vingtaine de clients à livrer sur la périphérie de Thonon, j'ai rien vidé, mon camion est plein", témoignait à 12h, juste avant la levée des restrictions, Laurent, chauffeur-livreur bloqué sur la route depuis plus de 6h.

Selon lui, la situation aurait pu être davantage anticipée. "Moi je suis parti de chez moi ce matin il était 3h30, pour arriver au travail à 4h30, il n'y avait aucune saleuse, rien sur la route... alors qu'il y avait déjà 5 cm de neige ! Je pense qu'il fallait se bouger un peu avant, c'est mon impression".

Fin de la vigilance orange

Météo France a levé à la mi-journée la vigilance orange neige-verglas qui était en cours depuis 4h sur la Haute-Savoie et l'Ain, qui repassent en jaune. "On pourra encore observer quelques chutes de neige à basse altitude dans les heures qui viennent mais sans intensité problématique". Météo France a relevé 19 cm de neige à Évian ce vendredi à 11h du matin, 10 cm à Bonneville et à Cessy.

Conséquence des chutes de neige en Haute-Savoie : 300 passagers d'un TER Transfrontalier (le Léman Express, entre la France et La suisse) sont restés bloqués 2h30 dans leur train à l'arrêt avant d'être évacués par les pompiers et mis à l'abri dans la salle des fêtes de la commune de Margencel au bord du Léman.