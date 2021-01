Neige en Lorraine : l'A30 fermée à la circulation pour les camions

La neige qui tombe en Lorraine provoque des problèmes de circulation. L'autoroute A30 et son prolongement la Nationale 52, qui font la liaison avec la Belgique, sont fermées à la circulation pour les camions.

C'est une conséquence de l'épisode de neige qui frappe la Lorraine. L’autoroute A30 est fermée à la circulation pour les camions depuis 10h40 ce matin, dans le sens Metz -> Longwy. Les poids-lourds de plus de 7,5 tonnes sont interdits sur cette autoroute, et sur la Nationale 52, qui est dans le prolongement. En effet, ces deux routes en direction de la Belgique, sont en pentes et représentent une zone de risque.

Les poids-lourds mis à l'arrêt sur la voie de gauche

Les camions doivent sortir à hauteur de Fameck-Ste-Agathe. Ceux qui se seraient engagés sur l'autoroute sont stockés sur la voie de gauche, en attendant la levée des restrictions.

