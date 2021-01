Neige en Moselle : pas de transport scolaire ce jeudi

La vigilance orange neige-verglas a conduit la Préfecture de la Moselle à interdire la circulation des cars scolaires, ce jeudi, dans le département.

Selon les prévisions de Météo France, l'air froid venu d'Allemagne va transformer la pluie en flocons, et la neige devrait tenir dès 7h du matin sur la chaussée. On attend 5 cm de neige sur Metz et Thionville, et jusqu'à 10 cm en plaine.

Dans le sud mosellan, et les côtes de la Moselle, il y aura jusqu'à 15 cm.