Neige en Normandie : les transports scolaires suspendus mercredi dans le Calvados, l'Orne et la Manche

L'ensemble des lignes scolaires du réseau NOMAD de la région Normandie est suspendu pour la journée de mercredi 10 février dans l'Orne, le Calvados, la Manche et l'Eure, en raison des chutes de neige attendues dans la nuit de mardi à mercredi, annonce le conseil régional qui a déclenché son plan de circulation hivernal. La région prend en charge les élèves de maternelles et d’élémentaires, les collégiens et les lycéens.

Plusieurs lignes commerciales maintenues dans le Calvados

"Les transports scolaires, à la demande et plusieurs lignes commerciales circulant sur le réseau secondaire ou non traité sont suspendus sur l’ensemble du réseau routier du Calvados, de l’Eure, de la Manche et de l’Orne", le mercredi 10 février toute la journée, annonce le site Car.nomad. Quatorze lignes commerciales sont maintenues (voir liste ci-dessous) mais avec des horaires adaptés et des retards à prévoir en fonction de la météo.

La liste des lignes qui circulent mercredi

Ligne 3 : Caen - Courseulles

aller et retour (2 pages)

Ligne 10 : Caen - Esquay N. Dame - Evrecy

aller et retour (2 pages)

Ligne 16 : Caen - Bellengreville - Croissanville

aller et retour (2 pages)

Ligne 20 : Caen - - Cabourg - Deauville - Le Havre

aller et retour (2 pages)

Ligne 21 : Touques - Tourgéville - Deauville

aller et retour (2 pages)

Ligne 22 : Touques - Trouville - Deauville

aller et retour (2 pages)

Ligne 34 : Caen - Thury Harcourt - Condé S/Noireau

aller et retour (2 pages)

Ligne 35 : Caen - Falaise

aller et retour (2 pages)

Ligne 36 : Caen - Dozulé - Pont l'Evêque

aller et retour (2 pages)

ligne 39 : Caen - Honfleur - Le Havre

aller et retour (2 pages)

Ligne 50 : Lisieux - Honfleur

aller et retour (2 pages)

Ligne 53 : Lisieux - St Germain de L - Livarot

aller et retour (2 pages)

Ligne 56 : Lisieux - Livarot

aller et retour (2 pages)

Ligne 70 : Bayeux - Port en Bessin

aller et retour (2 pages)