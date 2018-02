L'un des axes les plus difficiles ce mercredi à 10H45 reste la RD357, entre Saint-Calais, tout à l'Est de la Sarthe, et Monplaisir dans le Loir-et-Cher, avec des poids lourds stationnés les uns derrière les autres sur près de 10 km. Les automobilistes roulent sur une voie, et doivent même parfois slalomer entre les camions. .La gendarmerie demande d'éviter le secteur. Sur le réseau secondaire en général, où la couche de neige atteint 10 cm par endroit, ça bouchonne sur tous les principaux axes.

Parmi les secteurs délicats, celui de Cérans Foulletourte. La RD110 entre Pontvallain et Ecommoy est barrée, des arbres sont tombés sur la route. Sur la route de la Flèche, la circulation est ralentie, car une saleuse est bloquée par un arbre.

Eviter les trajets en voiture vers Paris

Côté autoroute, on roule sur une voie sur l'A28, entre Alençon et Ecommoy, ainsi qu'entre Le Mans et La Ferté Bernard sur l'A11. En raison des difficultés d'accès à l'Ile de France, mieux vaut vraiment reporter ses déplacements vers Paris ce mercredi selon Vinci, qui demande aux automobilistes de ne pas doubler les déneigeuses.

Difficultés dans les transports en commun

En gare du Mans, il y a du retard sur toutes les liaisons et mieux vaut reporter les déplacements : ce mardi, le TGV parti de Montparnasse à 21H14 n'est arrivé au Mans qu'à 2H du matin...

Vitesse des #TGV limitée sur ligne à grande vitesse

Risque de dégradation des TGV lors des croisements notamment par chute de blocs de glace et de neige ❄️ #TGV5214#TGV5211pic.twitter.com/8qGpYZ74Xx — ConducteurTrainBZH (@UP_Rennes) February 7, 2018

Au Mans, le tramway et le TEMPO circulent normalement. En revanche le trafic des bus est fortement perturbé. Certaines lignes fonctionnent, mais tous les arrêts de sont pas desservis. L'évolution de la situation est très régulièrement mise à jour sur le site de la Setram.

Les transports scolaires et la circulation des cars interurbains restent suspendus ce mercredi, comme mardi.

Enfin, la neige a entraîné des coupures de courant, en raison parfois de chutes d'arbres. Selon Enedis, 1000 foyers sont touchés, à Saint Calais et à Saint Mars d'Outillé.