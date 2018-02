A midi, l'épisode neigeux touche à sa fin sur la Sarthe, et Météo France annonce une remontée des températures cet après-midi. Selon la Préfecture de la Sarthe, il n' y a plus de gros point noir, ni de blocage observé à midi même si la circulation reste encore délicate sur le réseau secondaire.

Les poids-lourds toujours interdits entre Auvours et Saint-Calais

Vous circulez de nouveau normalement entre Le Mans et Alençon, de même que sur la rocade du Mans qui était bien embouteillée ce matin ; il y a cependant encore des ralentissements à la sortie Université de l'autoroute A11. Ça coince toujours un peu entre Bouloire et Saint Calais où vous roulez à 60 km/h au lieu de 90 km/h. La départementale 357 est par ailleurs toujours interdite aux camions de plus de 7,5 tonnes entre le camp d'Auvours et le Loir-et-Cher.

Sur l’ensemble du réseau autoroutier sarthois, le trafic, bien que ralenti, est fluide mais limité à une voie. Les opérations de déneigement sont en cours. Pas de gros problème signalé sur l’autoroute A28, et sur l'autoroute A81 même si Vinci Autoroutes vous recommande d'être extrêmement prudent.

Retour progressif à la normale dans les transports en commun

Au Mans, le trafic des bus reprend petit à petit mais reste perturbé sur la majorité des lignes. En revanche les trams et le Tempo circulent normalement. Du coté de la SNCF, pas de train annulé mais des retards pour les TGV en provenance de Paris et Lille et à destination de Nantes et Rennes : comptez entre 20 minutes et une demi-heure de retard pour ces trains.