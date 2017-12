Neige et froid : des perturbations dans la Loire et la Haute-Loire ce vendredi

La neige et le froid ont frappé ce vendredi matin : 30 centimètres de neige par endroit, des cols fortement déconseillés sans équipements et de gros retards sur la ligne SNCF entre Firminy, Saint-Étienne et Lyon.

Elle était attendue ce vendredi matin et elle est au rendez-vous. La neige est tombée, parfois en quantité importante dans la Loire et la Haute-Loire. Les deux départements sont en vigilance neige et verglas, orange pour la Haute-Loire et jaune pour la Loire. Les perturbations concernent les routes et les rails avec notamment des gels de caténaires sur les lignes de la SNCF.

Jusqu'à 30 centimètres de neige dans la Loire

Dans la Loire, les grandes routes sont déneigées depuis 4 heures ce matin. Tous les véhicules du Département sont en alerte avec environ 60 équipages sur le pont depuis le milieu de la nuit. C'est à l'ouest de la Loire qu'ils ont le plus de travail avec parfois 30 centimètres de neige. Sur les principaux cols, il faut être équipé. Pour l'heure, aucun d'entre eux n'est totalement fermé à la circulation, mais il est très fortement déconseillé de les emprunter, c'est même inenvisageable si vous n'êtes pas équipé comme il le faut. Le département rappelle également qu'il y a des risques de verglas sur les routes.

En Haute-Loire, les routes sont enneigées autour du Puy-en-Velay, d'Aurec-sur-Loire ou d'Yssingeaux. La circulation y est "difficile" selon les cartes du PC routes 43, mais jamais "impossible". Enfin, les aéroports sont également touchés en Auvergne Rhône-Alpes avec certains vols annulés à Lyon Saint-Exupéry.