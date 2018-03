Neige et pluie verglaçante en Sarthe : pas de TIS ni de bus au Mans et à Sablé

Par Marie Mutricy, France Bleu Maine

Quelques centimètres de neige recouvrent les routes en Sarthe ce matin, ce qui impacte la circulation des TIS et des bus au Mans et à Sablé-sur-Sarthe. Les poids-lourds ne doivent pas rouler à plus de 80 km/h ce jeudi.