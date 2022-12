Neige et verglas : 120 agents mobilisés très tôt mardi dans le Gard, pour le salage si besoin

Des flocons, et déjà un peu de neige doivent recouvrir une partie du Gard, ce lundi soir. Mais les services du département se tiennent encore plus prêts à agir, en cas de nécessité, mardi très tôt, pour assurer la sécurité des automobilistes et garantir la circulation sur les routes. Des pluies verglaçantes sont en effet à craindre. Météo France a placé le Gard en vigilance jaune neige et verglas.

Entre 4h et 5h30 du matin, de nouveaux départs des équipes sont possibles. En particulier sur les secteurs, a priori, les plus en difficulté : Le Vigan, Alès, ou encore Bessèges. Mais selon la météo, la plaine est également à surveiller.Ce sont les coordonnateurs du département du Gard qui déclenchent, s'il le faut, les agents sur le terrain. "On est sur un pied d'alerte", confiait en direct à 18h sur France Bleu Gard Lozère Martin Delord, vice-président du Conseil Départemental, délégué aux Infrastructures routières.

56 ateliers de type saleuse se tiennent prêts, ainsi que 120 agents, y compris les cadres et coordonnateurs.