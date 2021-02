Prudence si vous prenez la route ce mercredi matin. Il neige depuis le milieu de la nuit. La circulation est délicate un peu partout, avec notamment 40 kilomètres de ralentissements entre Meyenheim et Saint Louis sur l'A35 en allant vers la Suisse.

Neige et verglas : circulation délicate sur les routes alsaciennes

La circulation est délicate à cause de la neige et du verglas sur les routes alsaciennes.

Le PC route de la collectivité européenne d'Alsace lance un appel à la prudence en ce mercredi 10 février. Il y a de la neige et du verglas un peu partout sur les routes alsaciennes, alors que le Bas-Rhin et le Haut-Rhin sont classés par Météo France en vigilance orange neige et verglas. La circulation est délicate indique aussi Météo Suivi Alsace.

Les autoroutes ne sont pas épargnées. A 7h30, il y a 40 kilomètres de ralentissements entre Meyenheim et Saint Louis sur l'A35 en direction de la Suisse. La circulation se fait par à coup, la neige est dure sur une partie de la chaussée. Les accès à Strasbourg sont aussi compliqués. La plupart des automobilistes doivent rouler au pas.

En montagne, les poids lourds de plus de 3,5 tonnes n'ont pas le droit de circuler dans les cols de la Schlucht, du Bonhomme, du Ballon d’Alsace, de Bramont, de Oderen, du Markstein, du Grand Ballon et de Sainte-Marie jusqu’à nouvel ordre.

En tout en France, une trentaine de départements sont placés en vigilance orange neige et grand froid.