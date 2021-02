Vinci Autoroutes déconseille fortement aux automobilistes d'emprunter l'autoroute A 10 entre Orléans et Paris ce mercredi soir. La circulation est "extrêmement difficile", à cause de la neige et du "dégagement" en cours des 600 camions bloqués pendant toute la journée sur la chaussée.

Neige et verglas : circulation "extrêmement difficile" sur l'autoroute A10 entre Orléans et Paris

Vinci Autoroutes explique que "la circulation est extrêmement difficile" ce mercredi soir sur l'A 10 entre Orléans et Paris à cause des conditions climatiques. Il est fortement déconseillé d'emprunter cette portion de l'autoroute ce mercredi soir.

En plus de la neige et du verglas, un accident impliquant un camion et une voiture a bloqué la circulation dans le sens Paris-province en fin d'après-midi, au niveau d'Allainville (Eure-et-Loir) et, depuis, la circulation a repris, mais au ralenti. Dans l'autre sens, après avoir été autorisés à repartir, les 600 camions bloqués toute la journée entre Artenay et Allaines, au nord d'Orléans, repartent progressivement en direction de Paris. Ce qui occasionne des ralentissements importants.

Le conseil, si vous venez du sud et que vous devez absolument circuler, malgré le couvre-feu, c'est de sortir à Meung-sur-Loire ou Orléans Centre sur l'A 10, ou bien si vous venez de Tours, de rejoindre la Sarthe via l'A 28.