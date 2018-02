Conséquence de la neige et du verglas : la SNCF accuse de nombreux retards sur les lignes TGV vers l'Ouest et le Sud-Ouest du pays. Dans la matinée de ce mardi, des trains affichaient des retards de 1h à 3h en gare Montparnasse.

Trois heures de retards pour le TGV en provenance de Saint-Nazaire, deux heures en provenance de Quimper, deux heures en provenance de La Rochelle, perturbations sur la ligne Paris-Bordeaux... Les usagers du train doivent prendre leur mal en patience ce mardi. Après les chutes de neige et le verglas qui ont touché plusieurs départements, les trains en provenance ou au départ de Paris-Montparnasse accusent des retards encore à la mi-journée.

Jusqu'à 3h de retard ce mardi matin

Les TGV en provenance de Saint-Malo, Vannes, Brest, Quimper, Les Sables, Nantes et Angers avaient 2h de retard à la mi-journée. Celui en provenance de Saint-Nazaire, 3h de retard. Plusieurs TGV ont été retardés voire supprimés dans la matinée sur la ligne Paris-Bordeaux, où certains TGV ont connu des retards compris entre 1h et 1h30 à leur arrivée en gare Montparnasse, et 20 à 40 minutes dans l'autre sens. Des retards sont aussi constatés en gare de Poitiers.

La SNCF ralentit ses TGV

La SNCF a dû réduire la vitesse de ses trains sur une partie de son réseau en raison de la neige, notamment pour les TGV Atlantique (Bretagne, pays de Loire, sud-ouest), Nord et Est-européennes (vers Metz et Strasbourg), explique la SNCF sur son site internet.

Sur Twitter, l'entreprise publique indique que "la neige et le verglas ont provoqué des problèmes sur les installations électriques qui peuvent notamment provoquer des pannes de signalisation".

Trente-deux départements sont placés ce mardi en vigilance orange pour la neige et le verglas, première vraie incursion de l'hiver après deux mois d'une douceur exceptionnelle.

Neige et verglas : Didier s'est retrouvé bloqué dans le TGV entre Paris et Tours. Le conducteur a dû descendre du train pour déblayer la neige du feu de signalisation.

>> Plus d'infos : https://t.co/zTjzgQbM9Upic.twitter.com/ghlCGDCNqc — France Bleu (@francebleu) February 6, 2018

#SNCF Le Mans - Montparnasse en +3h au lieu de 54m à cause de 2cm de neige annoncé depuis 2 jours... Ça va de mieux en mieux 😂😥 pic.twitter.com/1CQHp4CTNq — entzik{p} (@entzik_p) February 6, 2018

