Neige et verglas : des dizaines d'accidents matériels sur les routes alsaciennes

Ce mercredi, toute l'Alsace est en vigilance orange , et c'est compliqué sur les routes. Dès mardi soir, et dans la nuit, les pluies verglaçantes dans le Haut-Rhin et la neige dans le Bas-Rhin ont provoqué des dizaines d'accidents, heureusement uniquement matériels, tant sur le réseau principal que secondaire. Les gendarmes conseillent d'ailleurs, si c'est possible, de laisser la voiture au garage.

La circulation est délicate sur l'A35, l'A36, l'A4, et encore plus difficile sur les axes secondaires, notamment dans le sud de l'Alsace, dans le Sundgau, et dans le nord, autour de Saverne. Il faudra rester vigilant toute la journée : après un peu de répit en fin de nuit, les précipitations se rapprochent désormais à nouveau de l'Alsace.

Côté transports en commun, on rappelle qu 'il n'y a pas de cars scolaires ce mercredi en Alsace. Il n'y a pas non plus de cars TER sur les lignes Strasbourg-Sarreguemines, Bitche-Haguenau et Saint-Dié-Sélestat. Enfin, la ligne 50 de la CTS ne circule pas non plus.