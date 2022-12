Neige et verglas : des restrictions pour les poids-lourds ce mercredi dans les Hauts-de-France

La vague de froid glaciale persiste dans les Hauts-de-France. En raison des températures glaciales, les 5 départements ont été placés en vigilance jaune Grand froid. Météo France a par ailleurs déclenché l'alerte orange neige et verglas dans l'Oise et dans l'Aisne, en raison d'un risque de chutes de neige. Entre 2 et 5 centimètres sont en effet attendus dans le sud de la Picardie, dans la nuit de mardi à mercredi.

ⓘ Publicité

À lire aussi Neige et verglas : 33 départements en vigilance orange à partir de minuit, les transports scolaires perturbés

Interdiction de circulation vers Paris

En région parisienne, les véhicules de plus de 3,5 tonnes ont l'interdiction de circuler sur toutes les autoroutes d'Ile-de-France, entre mardi 22 heures et jeudi midi. Ainsi, pour limiter les flux de véhicules de notre grande région vers Paris, le préfet des Hauts-de-France a pris plusieurs mesures par arrêté ce mardi soir.

Jusqu'à ce midi, les véhicules de plus de 7,5 tonnes ne peuvent ainsi pas circuler :

- sur l'autoroute A16, dans le sens Nord-Sud depuis la jonction A29/A16 jusqu’aux confins du département de l’Oise ;

- sur l'autoroute A1, dans le sens Nord-Sud depuis la jonction A29/A1 jusqu’aux confins du département de l’Oise ;

- sur la route nationale 2, dans le sens Nord-Sud depuis la jonction A26/RN2 jusqu’aux confins du département de l’Oise ;

Des zones de stockage seront prévues pour ces véhicules sur les principaux axes routiers de la région (A1, A2, A16, N2).

Vitesse limitée

Par ailleurs, dans tous les Hauts-de-France, afin de limiter la pagaille sur les routes, les poids-lourds de plus de 3 tonnes 5 devront aussi rouler plus lentement : 110 kilomètres/heures maximum sur les portions à 130, et à 90km/h max sur les portions à 110.

Ces mêmes poids-lourds n'auront pas le droit de doubler d'autres véhicules sur toutes les routes et autoroutes des Hauts-de-France.

Cet arrêté est valable depuis mardi soir 23h59 et jusqu'à jeudi midi.