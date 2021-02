Neige et verglas en Côte-d'Or : des restrictions de circulation pour les camions et les bus

En raison de l'épisode neige et verglas qui touche tout l'Est de la France, la zone de défense a décidé d'imposer des restrictions de circulation pour tous les véhicules de plus de 7 tonnes 5. La vitesse des camions et des bus est limitée à 70k/h et les dépassements sont interdits en Côte-d'Or.