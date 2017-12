Neige et verglas en Côte-d'Or : soyez prudents sur la route

Les premiers flocons de neige sont tombés sur la Côte-d'Or et le verglas s'installe sur les routes par endroit. Quelques conseils de conduite avec le directeur de Centaure Grand-Est qui propose des stages de conduite à Gevrey-Chambertin.

La neige et le verglas peuvent surprendre les automobilistes sur les routes de Côte-d'Or depuis quelques jours. Prudence et vigilance sont de mise pour éviter les accidents. Jean-Luc Regard le directeur de Centaure Grand-Est qui propose des stages de conduite à Gevrey-Chambertin nous rappelle quelques conseils de bon sens.

Une voiture bien équipée

Pneus : " Je recommande de mettre des pneus " hiver " et il faut évidemment remplacer les quatre pneus , pas uniquement les deux pneus avant. Le pneumatique, c'est l'élément mécanique qui nous relie au sol, une voiture, ça pèse environ une tonne, il faut donc quatre pneus identiques et en bon état pour avoir une parfaite adhérence. "

" Lorsqu'il neige abondamment, avec le froid, il peut y avoir une fine pellicule de glace sur le pare-brise, il faut donc vérifier que les essuie-glace sont en bon état. " Phares : " Il faut penser à vérifier que les phares sont correctement réglés et ne pas hésiter à utiliser les feux anti-brouillard, à l'avant comme à l'arrière sans en abuser non plus.

Un comportement adapté

" La première chose, c'est la maîtrise de soi, quand il neige on doit intégrer que le trajet va prendre plus de temps, et on doit donc rouler calmement " , rappelle Jean-Luc Regard. " Il faut éviter les coups de frein, il faut éviter les accélérations, et donc garder les distances de sécurité. Et quand on roule derrière une saleuse, il ne faut pas chercher à la doubler, ce serait se mettre en danger. "