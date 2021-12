Circulation routière et transports en commun sont perturbés ce vendredi par les chutes de neige. La Franche-Comté est en vigilance jaune neige et verglas.

Neige et verglas en Franche-Comté : des conditions de circulation difficile

Tous les départements de Franche-Comté sont en vigilance jaune neige et verglas et les perturbations sont nombreuses ce vendredi, sur les routes et pour certains transports en commun. Suivez l'évolution de la situation avec France Bleu Besançon.

L'essentiel

Grosses difficultés sur l'autoroute A36 au niveau de Baume-les-Dames en direction de Montbéliard.

au niveau de Baume-les-Dames en direction de Montbéliard. Interdiction aux poids lourds de circuler sur la RN 57 dans le Doubs, depuis minuit.

dans le Doubs, depuis minuit. Pas de transports scolaires dans les communes du Doubs au-delà de 600 mètres d'altitude.

dans les communes du Doubs au-delà de 600 mètres d'altitude. La circulation est délicate sur l'ensemble du département du Doubs.

Selon la Direst, il a neigé abondamment sur le Haut-Doubs et le Haut-Jura. A 9h, les précipitations se sont arrêtées mais pourraient reprendre d'ici ce soir. La neige tient au sol : "La circulation est délicate mais ça passe avec des équipements adaptés". Rappelons que les chaînes ou les pneus hiver sont obligatoires depuis le 1er novembre dans quelque 700 communes de Franche-Comté.

Evitez l'autoroute A36 entre Besançon et Montbéliard, direction Mulhouse : la circulation est quasiment à l'arrêt. Un accrochage entre quatre véhicules s'est produit au niveau de Baume-les-Dames.

L'info-trafic sur l'A36 en direct via le site de l'APRR. Ci-dessous, les images spectaculaires de l'A36 ce vendredi matin.

Dans le Doubs

La circulation est délicate sur l'ensemble du département du Doubs où 125 engins sont de sortie pour le salage des routes. La préfecture a interdit aux poids lourds de circuler sur la RN 57, depuis minuit. Mesures de stockage et de stationnement à l’Hôpital du Grosbois et à La Vèze.

Pas de transports scolaires dans les communes au-delà de 600 mètres d'altitude. Visualisez l'état des routes en direct dans le Doubs via Inforoute25.

A Besançon

Dans le Grand Besançon, difficultés sur le réseau Ginko : perturbations sur les lignes 3, 4, 5 et 9 et retards sur les lignes 20 à 24. Attention certains arrêts non desservis sur les lignes 51 à 87 : arrêts matérialisés par un flocon de neige.

Un bus Ginko sur la neige à Besançon. © Radio France - Marie-Coralie Fournier

Dans le Jura

La Nationale 5 et la RD 1005 sont interdites par le préfet aux plus de 7,5t de Champagnole, à la limite départementale de l'Ain. Visualisez les conditions de circulation en direct via Inforoute39.fr.

En Haute-Saône

A 9h30, le réseau VBus signale que les bus ne circulent plus à Vesoul. Le réseau est stoppé en raison des intempéries, et ce jusqu'à nouvel ordre. Soyez prudents sur la route et dans vos déplacements.

L'arrivée sur Vesoul par la Côte d’Andelarre ou la Cote d'Echenoz est très difficile selon les auditeurs de France Bleu Besançon. Il y a du verglas sur la route entre Gray et Vesoul.

Sur les rails

Certaines navettes TER entre Besançon Franche-Comté TGV et Viotte ont été supprimées.