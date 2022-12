Neige et verglas en Ile-de-France : la N118 fermée par précaution ce mardi soir

C'est à chaque fois LE point noir en Ile-de-France en cas de chutes de neige ou de verglas. Par précaution donc, la route nationale N118 sera fermée dès ce mardi soir à partir de 22h annonce la préfecture de police de Paris, et ce, pour au moins 24h. Le niveau 3 du plan neige et verglas est déclenché, les autorités appellent tous les Franciliens à limiter leurs déplacements et à privilégier le télétravail ce mercredi. L'Ile-de-France est placée en vigilance orange neige et verglas par le Météo France. Un peu partout dans la région, on se prépare à ce premier épisode de l'hiver.

Les transports perturbés

Non seulement la N118 sera donc inaccessible d'office, mais sur le reste du réseau routier, c'est le branle-bas de combat. Le conseil départemental des Hauts-de-Seine par exemple, a déclenché le niveau d'action de son plan de viabilité hivernale avec des salages préventifs sur les grands axes notamment. A partir de 22h également, les poids-lourds de 3.5T seront interdits sur les axes autoroutiers de toute la région et, dans les Yvelines, les RD7 et RD914.

Même chose dans les Yvelines, les saleuses sont déjà sur le terrain depuis plusieurs nuits pour préparer les chaussées. Dans le Val-de-Marne, les équipes se tiennent prêtes.

RER C, Transilien, RATP envisagent des difficultés

Du côté des transports en commun, à la RATP, on attend le feu vert de la préfecture de police pour déclencher si besoin son plan neige qui prévoit notamment de faire circuler des rames toute la nuit pour éviter au gel de se déposer sur les rails du réseau.

D'avance à la SNCF, on redoute des difficultés ce mercredi sur les lignes du RER C et des Transiliens.

Mêmes craintes dans les airs. "En raison des averses de neige annoncées en région parisienne pour la journée de mercredi 14 décembre 2022, le trafic aérien sera fortement perturbé au départ et à l’arrivée des aéroports Charles de Gaulle et Orly", a tweeté la direction de l'aviation civile ce mardi après-midi.