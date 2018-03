Les conditions de circulation sont particulièrement difficiles jeudi matin en Indre-et-Loire. Entre 5 et 10 cm de neige sont tombés cette nuit sur le département d'Indre-et-Loire, toujours en alerte orange neige et verglas.

Tours, France

Comme annoncé par Météo France mercredi, des pluies verglaçantes perturbent fortement la circulation jeudi matin en Indre-et-Loire.

En raison de cet épisode neigeux, le réseau des transports en commune de la métropole de Tours est paralysé. Aucun bus, ni aucun tramway n'a pu sortir du dépôt.

#InfoTrafic Réseau bus+tram (Conditions météo) réseau très fortement perturbé, les bus et tramway ne circulent pas.

Ttes les info actualisées régulièrement sur https://t.co/oqoeAHl4jw

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Merci de votre compréhension

L’équipe Fil Bleu — Fil Bleu (@filbleu) March 1, 2018

Les poids-lourds à l'arrêt sur l'autoroute A10 entre Tours et Bordeaux

La préfecture d'Indre-et-Loire a décidé dans la nuit de mercredi à jeudi, vers 2h20, d'interdire la circulation aux poids-lourds de plus de 7,5 tonnes. Ces camions circulant dans le sens Orléans-Tours doivent s'arrêter sur l'aire de stationnement obligatoire mise en place dans niveau de la barrière de Monnaie.

⚠️#ALERTEMETEO une nouvelle zone de stationnement obligatoire a été mise en place sur décision préfectorale au niveau de la barrière de Monnaie sur l'#A10.#PluiesVerglacantes annoncées. Reportez vos déplacements. Plus d'info sur https://t.co/q4yH1nwsalpic.twitter.com/tIyYN68MV0 — VINCI Autoroutes (@VINCIAutoroutes) March 1, 2018

Le réseau secondaire impraticable par endroits

Le Conseil départemental d'Indre-et-Loire conseille aux automobilistes de ne pas prendre le volant si possible ce jeudi matin. Même si les opérations de salages se poursuivent depuis mercredi soir sur le réseau prioritaire, la circulation sur le réseau secondaire est quasiment impossible.

Parmi les points noirs à éviter, la RD751 entre Azay-le-Rideau et Chinon. Plus au nord, sur la D910, vers la Grand Vallée et sur la 959 en direction de Château-Lavallière. Dans ces endroits, attention aux véhicules bloqués dans les côtes.