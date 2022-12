Neige et verglas en Picardie : la vitesse de circulation est réduite sur les autoroutes et les routes

La Picardie est en vigilance jaune neige et verglas. Météo France appelle à la vigilance au vue des températures négatives.

La Préfecture de la zone de défense et de sécurité Nord publie un arrêté pour réglementer la circulation routière de ce dimanche 11 décembre à ce lundi 12 décembre 6h.

La vitesse sur les autoroutes est limitée à 110 km/h au lieu de 130 km/h

Et à 90 km/h sur les portions d'autoroutes et de routes nationales normalement limitées à 110 km/h. Les poids lourds de plus de 3,5 tonnes n'ont pas le droit de doubler sur l'ensemble des routes et autoroutes picardes. La même chose s'applique dans le Pas-de-Calais et le Nord.

Ces dispositions prennent effet jusqu'à ce lundi 12 décembre à 6 heures du matin.