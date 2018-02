La Loire et la Haute-Loire étaient en vigilance météo orange neige-verglas ce lundi matin, en raison d'un épisode neigeux durable. La circulation était compliquée sur les grands axes autour de Saint-Etienne (RN88, A72).

Loire, France

Comme le prévoyait Météo France, la neige est tombée ce lundi matin sur la Loire et la Haute-Loire, deux départements placés en vigilance orange neige-verglas. La neige tombait sur les hauteurs mais aussi en plaine (à Saint-Étienne, à Montbrison, à Andrézieux-Bouthéon), et tenait au sol, en raison des sols froids.

François Dausse, prévisionniste à Météo France, expliquait lundi matin que ces chutes de neige allaient durer une bonne partie de la journée, et peut-être même jusqu'à mardi soir. Les températures devaient par ailleurs rester froides en ce début de semaine.

Perturbations tout autour de Saint-Étienne

Lundi matin, en raison de cette neige qui tenait au sol, et malgré les passages des chasse-neige et des saleuses des services départementaux, la circulation était compliquée autour de Saint-Etienne, sur l'A72 et sur la RN88, avec plusieurs kilomètres de ralentissements. Certains véhicules se sont retrouvés en difficulté par endroits, un chasse-neige par exemple était bloqué avant 8h au col de la Beaurie, où il ne tombait pas de neige, mais de la pluie, sur des sols, encore une fois, bien froids.

La circulation était compliquée ce lundi à 8h autour de Saint-Etienne. - Capture d'écran mydrive.tomtom.com

Sur la nationale 88, la circulation était difficile lundi matin dans la montée du Puy-en-Velay. En Haute-Loire, en prévision de cet épisode neigeux, des arrêtés d'interdiction de circulation ont été pris ce lundi pour les poids lourds sur la RN88 et sur la RN102, en direction du sud, après le rond-point des Fangeas.