Neige et verglas : le point sur les perturbations en Seine-Maritime et dans l'Eure

Par Antoine Sabbagh, France Bleu Normandie (Seine-Maritime - Eure)

Nouvel épisode de neige et de verglas sur nos 2 départements : comme hier les transports scolaires sont annulés ou perturbés dans plusieurs secteurs dans l'Eure et surtout dans l'est de la Seine-Maritime. Et la circulation est délicate.