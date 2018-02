Neige et verglas : le tramway d'Orléans interrompu sur la ligne B ce mardi soir

Par Eric Normand, France Bleu Orléans

Le tramway d'Orléans rencontre des difficultés de circulation ce mardi soir sur la ligne B. Il ne roule pas à cause de la neige dans la partie du centre-ville entre les stations Droits de l'homme et Beaumonts. On ne sait pas combien de temps, cela va durer.