Qui dit neige et verglas, dit parfois aussi panique sur les routes. Alors quelle attitude adopter? Comment réagir? On vous donne quelques conseils.

Même si le Poitou n'est plus en vigilance orange, aller au travail ou se rendre à la boulangerie a parfois été compliqué à cause des plaques de verglas. Christophe Tolochard, moniteur chez Centaure Centre Atlantique à Chasseneuil-du-Poitou propose des stages avec des voitures aux pneus lisses pour imiter la conduite sous neige et verglas. Il donne quelques astuces.

Comment conduire sous la neige?

On essaye d'anticiper un maximum. On adapte sa vitesse. On ne roule pas vite et surtout pas au maximum de la vitesse autorisée. On ne donne pas de coup de frein brusque et pas de coup de volant brusque. L'idée c'est de rouler en sous-régime de façon à lorsque l'on va accélérer la voiture n'ait pas de comportement violent. S'il faut rouler en quatrième à 30 ou 40km/h c'est bien pour éviter de grosses accélérations.

Y a-t-il une tendance à la panique?

Bien sûr, c'est pour ça qu'on fait des stages avec une voiture aux pneus lisses à l'arrière. Les stagiaires peuvent ainsi vivre les différents types de pertes d'adhérence que le véhicule peut avoir aussi bien du train arrière qu'avant. On apporte des solutions pour essayer de gérer dans ces situations là. Mais le mieux reste de ne pas se retrouver dans ces situations là. Il faut donc être concentré et éviter d'être distrait par son téléphone surtout lorsqu'il neige.

Comment bien équiper sa voiture?

L'idéal c'est d'avoir quatre pneus hiver. C'est vraiment l'idéal mais il faut en mettre quatre et surtout pas deux pour pas déséquilibrer le comportement du véhicule. Mais il faut aussi avoir une bonne pression et pas de les sous-gonfler ni de les sur-gonfler.