Neige et verglas : les transports scolaires très perturbés ce mercredi en Bretagne

Il n'y aura pas de ramassage scolaire ce mercredi 14 décembre dans les trois départements bretons concernés par l'alerte neige-verglas. Les cars scolaires ne circuleront pas (matin et midi) dans les Côtes d'Armor, l'llle et Vilaine et le Morbihan.

Dans le Finistère, quelques tournées seulement sont pour le moment interrompues. Ainsi le réseau régional Breizh Go précise sur son site internet qu'aucun circuit scolaire ne sera assuré le matin et le midi pour la desserte des établissements scolaires de Carhaix, de Huelgoat et de Gourin.