Neige et verglas : déplacements déconseillés, vitesse limitée et transports scolaires perturbés en Hauts-de-France

Le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme et l'Oise sont en vigilance orange neige et verglas ce jeudi 31 janvier 2019 jusqu'à vendredi. Conséquence : plusieurs mesures de précautions annoncées par les autorités.

Hauts-de-France, France

Le froid, la neige et le verglas continuent de perturber la circulation sur les routes des Hauts-de-France. Trois départements de la région sont en vigilance orange "neige-verglas" ce jeudi 31 janvier 2019. L'alerte météo est valable jusqu'à vendredi. Les autorités régionales prennent plusieurs mesures de précaution pour éviter les problèmes sur les routes.

Prudence sur la route

Comme les jours derniers, la vitesse limite est abaissée de 20 km/h sur les autoroutes et routes nationales. Le préfet des Hauts de France demande aux habitants de limiter les déplacements "au strict nécessaire". La Sanef, société qui gère le réseau autoroutier des Hauts-de-France, recommande ce jeudi aux automobilistes d'anticiper au maximum leurs déplacements et de prendre la route en emportant couverture, eau et nourriture. Il est également conseillé de vérifier la quantité de lave-glace et que le chauffage est en bon état de marche.

Transports scolaires et interurbains

Les transports scolaires et interurbains sont encore suspendus ce vendredi dans le Pas-de-Calais et la Somme. Ils reprennent en revanche dans l'Aisne, l'Oise et le Nord.

Interdiction de circuler pour les camions

Pour ce qui est des poids lourds de plus de 7,5 tonnes, la nationale 25 (l'axe Amiens-Doullens) leur est interdite à partir de 19h ce jeudi soir. Pour ces camions en Hauts-de-France, la vitesse est limitée à 80 km/h avec interdiction de dépassement. Des dispositifs de stockage des véhicules de plus de 7,5 tonnes sont en place en différents points des autoroutes A1 (deux sens), A16 (sens Paris/Belgique), A26 (deux sens) .