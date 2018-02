Le point sur l'état des routes et le ramassage scolaire en Creuse tel qu'il nous parvient ce jeudi matin, alors que le département se réveille sous la neige, le verglas et des températures allant jusqu'à -9 degrés.

Creuse, France

Le verglas tapisse les routes du département ce jeudi matin. Météo France prévoit un temps sec et parfois ensoleillé pour la journée, après la nuit la plus froide de l'hiver, jusqu'à -5 degrés à Guéret et -9 degrés sur le plateau de Millevaches.

L'état des chaussées

La circulation est meilleure ce jeudi matin en Creuse. Vous roulez très bien sur la RN145. Mais soyez vigilants, ne lâchez pas la route des yeux. Il y a du verglas et du brouillard par endroits, notamment entre la Haute-Vienne et Aubusson, entre Guéret et Pontarion, ou encore entre Boussac, Gouzon et Chénérailles.

La neige est également tombée sur les routes entre Aubusson et le Puy de Dôme, et entre Chénérailles et Aubusson. Un camion est d'ailleurs bloqué sur la route du Chêne direction Genouillac. Pour améliorer vos conditions de circulation, les saleuses sont actuellement en plein travail.

Le ramassage scolaire

Les 140 cars d'Europ Voyages circulent normalement ce jeudi matin. C'est également le cas pour les véhicules des transports Mignaton qui desservent les secteurs d'Ahun, Felletin, Vallière, et pour le car qui relie Saint-Pardoux-Morterolles, Bourganeuf et Saint-Junien-la-Brégère.

En revanche, la ligne qui passe par Thauron - Bosmoreau les mines - Bourganeuf ne circule pas ce jeudi matin. La route était trop glissante selon le chauffeur.